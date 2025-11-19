I Socialdemocratici perdono Copenaghen dopo 100 anni: ci sarà un sindaco rosso-verde

Le elezioni municipali e regionali in Danimarca hanno segnato un duro colpo per i socialdemocratici, che hanno registrato un calo del sostegno maggiore del previsto. Il partito del primo ministro, pur rimanendo il più grande partito municipale nel Paese, ha perso oltre cinque punti percentuali rispetto al 2021, scendendo dal 28,4% al 23,2%. In controtendenza, il Partito Popolare Danese di estrema destra ha visto una lieve crescita, passando dal 4,09% al 5,9%.

A Copenaghen, la carica di sindaco sarà ricoperta da Sisse Marie Welling della Sinistra Verde (Socialistisk Folkeparti, SF), che ha ottenuto il 17,9% dei voti. L’Alleanza Rosso-Verde (Enhedslisten) si conferma il partito più numeroso della capitale con il 22,1% dei consensi. Si tratta della prima volta dal 1938 che Copenaghen non avrà un sindaco socialdemocratico.

Il calo di popolarità dei socialdemocratici è stato attribuito a fattori come l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, il divario tra aree urbane e rurali e la percezione di un aumento della criminalità legata a cittadini stranieri. Inoltre, la stanchezza degli elettori nei confronti delle politiche rigorose sull’integrazione e sull’immigrazione potrebbe aver influito sui risultati.

Oltre a Copenaghen, i socialdemocratici hanno subito perdite in altri comuni tradizionalmente affidabili come Frederikshavn, Køge, Fredericia, Gladsaxe e Holstebro. Analisti politici descrivono i risultati come “una grande perdita per il partito” e sottolineano che, sebbene il primo ministro non sia direttamente minacciato nel suo ruolo nazionale, i risultati spingeranno a un’analisi approfondita delle cause del calo di consenso.

Altre forze politiche hanno ottenuto successi locali: il Partito Popolare Socialista (SF), l’Alleanza Liberale (LA) e i Democratici di Danimarca (alla loro prima candidatura) hanno guadagnato terreno, mentre Venstre e i Conservatori, pur perdendo voti complessivi, hanno ottenuto alcuni mandati sindacali.