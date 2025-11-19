ITALIA e MONDO
19 Novembre 2025 - 12.21

I Socialdemocratici perdono Copenaghen dopo 100 anni: ci sarà un sindaco rosso-verde

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Le elezioni municipali e regionali in Danimarca hanno segnato un duro colpo per i socialdemocratici, che hanno registrato un calo del sostegno maggiore del previsto. Il partito del primo ministro, pur rimanendo il più grande partito municipale nel Paese, ha perso oltre cinque punti percentuali rispetto al 2021, scendendo dal 28,4% al 23,2%. In controtendenza, il Partito Popolare Danese di estrema destra ha visto una lieve crescita, passando dal 4,09% al 5,9%.

A Copenaghen, la carica di sindaco sarà ricoperta da Sisse Marie Welling della Sinistra Verde (Socialistisk Folkeparti, SF), che ha ottenuto il 17,9% dei voti. L’Alleanza Rosso-Verde (Enhedslisten) si conferma il partito più numeroso della capitale con il 22,1% dei consensi. Si tratta della prima volta dal 1938 che Copenaghen non avrà un sindaco socialdemocratico.

Il calo di popolarità dei socialdemocratici è stato attribuito a fattori come l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, il divario tra aree urbane e rurali e la percezione di un aumento della criminalità legata a cittadini stranieri. Inoltre, la stanchezza degli elettori nei confronti delle politiche rigorose sull’integrazione e sull’immigrazione potrebbe aver influito sui risultati.

Oltre a Copenaghen, i socialdemocratici hanno subito perdite in altri comuni tradizionalmente affidabili come Frederikshavn, Køge, Fredericia, Gladsaxe e Holstebro. Analisti politici descrivono i risultati come “una grande perdita per il partito” e sottolineano che, sebbene il primo ministro non sia direttamente minacciato nel suo ruolo nazionale, i risultati spingeranno a un’analisi approfondita delle cause del calo di consenso.

Altre forze politiche hanno ottenuto successi locali: il Partito Popolare Socialista (SF), l’Alleanza Liberale (LA) e i Democratici di Danimarca (alla loro prima candidatura) hanno guadagnato terreno, mentre Venstre e i Conservatori, pur perdendo voti complessivi, hanno ottenuto alcuni mandati sindacali.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

I Socialdemocratici perdono Copenaghen dopo 100 anni: ci sarà un sindaco rosso-verde | TViWeb I Socialdemocratici perdono Copenaghen dopo 100 anni: ci sarà un sindaco rosso-verde | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy