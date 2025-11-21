I prezzi folli della frutta in Giappone. Mezzo chilo di ciliegie da 8.500 euro e mango da 563 euro

Nel Giappone medievale, la frutta veniva offerta agli dei, e quella tradizione di rispetto e cura per i prodotti della terra sopravvive ancora oggi, declinata però in chiave di mercato del lusso. Ciliegie da 8.500 euro per 500 grammi, mandarini da 10.000 euro per cinque chili e un singolo mango venduto a 563 euro sembrano esagerazioni, ma rappresentano la realtà quotidiana nel settore della frutta di alta gamma. A confermarlo è Koji Fukazawa, responsabile vendite di Tokyo Seika, una casa d’aste specializzata esclusivamente in frutta.

Il fenomeno si è esteso anche ai negozi di Tokyo, dove la frutta viene esposta come gioielli, in confezioni eleganti e sotto luci soffuse. Un melone può costare 120 euro, una scatola con una dozzina di ciliegie 110 euro. “Ho sentito dire che la frutta qui è deliziosa. La regalerò al mio capo. Voglio davvero che possa mangiare qualcosa di gustoso e di altissima qualità”, racconta un cliente dopo aver speso quasi 200 euro per un melone e due grappoli d’uva.

In Giappone la frutta non è solo un dessert: può trasformarsi in un regalo eccezionale. “Abbiamo una cultura profondamente radicata di donare prodotti di stagione, e la frutta è la scelta più popolare”, spiega Shigeyuki Mano, responsabile acquisti di Isetan, catena di grandi magazzini di Tokyo.

I prezzi elevati riflettono i costi di produzione: qui non esistono grandi serre o coltivazioni intensive, ma piccole aziende agricole e manodopera qualificata. L’agricoltore Hiroshi Hara dedica cura meticolosa ai suoi meloni, osservandoli dalle prime ore del mattino e lasciandoli maturare fino al frutto perfetto. Su 30.000 meloni prodotti, solo l’1% sarà venduto a oltre 70 euro, selezionato per forma, venature e perfezione estetica.

Anche la qualità interna è rigorosamente controllata. Nella prefettura di Yamanashi, Tomohiro Hasegawa ispeziona ogni acino di uva Shine Muscat con rifrattometro per garantirne il contenuto zuccherino e la grandezza. “Gli acini pesano oltre 15 grammi ciascuno, con una forma bellissima e ben bilanciata. È un raccolto di alta qualità”, conferma.

Ma questa ricchezza agricola è sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, che potrebbero far lievitare ulteriormente i prezzi e rendere questi tesori del gusto giapponese ancora più rari e preziosi. La frutta di lusso in Giappone non è solo cibo: è arte, tradizione e simbolo di uno stile di vita che celebra la perfezione in ogni dettaglio.