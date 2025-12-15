Hollywood sotto shock: il regista Rob Reiner trovato morto con la moglie, arrestato il figlio

Aggiornamento

Nick Reiner è stato arrestato in seguito alla morte dei suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer Reiner, secondo i registri del carcere di Los Angeles.

Nick, 32 anni, è stato arrestato domenica sera, secondo quanto riportato dai verbali. I verbali lo accusano di “attività di gang” – un reato grave – ma non forniscono ulteriori dettagli, e indicano che la sua cauzione è stata fissata a 4 milioni di dollari.

Un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD) ha dichiarato lunedì che l’agenzia non è stata in grado di fornire immediatamente ulteriori dettagli sull’arresto di Nick e su cosa fosse specificamente sospettato di aver fatto.

Nick è stato portato in caserma per essere interrogato poco dopo che i vigili del fuoco di Los Angeles erano intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso medico per l’abitazione della coppia a Brentwood alle 15:30 ora locale. Al loro arrivo, hanno trovato un uomo di 78 anni e una donna di 68 anni, deceduti, successivamente confermati come Rob e Michele. A quanto pare, è stata la figlia Romy, che abita di fronte, a scoprirli.

Successivamente, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato che gli investigatori della divisione rapine e omicidi stavano indagando sulle morti come un “apparente omicidio”. Sia TMZ che People hanno riferito che i due avevano riportato ferite compatibili con un’aggressione con coltello.

Fonti delle forze dell’ordine hanno riferito al Los Angeles Times che un familiare è stato interrogato in relazione alle morti. Ciò ha fatto seguito a una conferenza stampa tenutasi domenica sera, in cui il detective capo del LAPD Alan Hamilton ha dichiarato che le indagini erano in corso e che “al momento, il LAPD non sta cercando nessuno come sospettato o come persona di interesse”.

Un portavoce della famiglia Reiner ha confermato la loro morte domenica sera.

“È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner”, ha dichiarato il portavoce della famiglia in una nota ai media. “Siamo addolorati per questa improvvisa perdita e chiediamo il rispetto della privacy in questo momento incredibilmente difficile”.

Nick è uno sceneggiatore che ha già collaborato con il padre in ” Essere Charlie” (2015), basato sulle sue esperienze personali di dipendenza e senzatetto. Ha iniziato il trattamento per la tossicodipendenza da adolescente e ha dichiarato di essere stato in riabilitazione più di 17 volte prima dei 22 anni.

Being Charlie racconta la storia di un diciottenne che prova risentimento per quella che ritiene essere la risposta eccessivamente dura dei suoi genitori (tra cui un padre che è una star del cinema in corsa per il Congresso) alla sua dipendenza, compresi periodi obbligatori in riabilitazione.

Nel promuovere il film, Rob Reiner ha affermato che gran parte del film è basato su un’autobiografia.

“Quando Nick ci diceva che non stava funzionando per lui, non gli davamo ascolto”, ha raccontato al Los Angeles Times. “Eravamo disperati e, poiché le persone avevano i diplomi appesi al muro, li ascoltavamo quando avremmo dovuto ascoltare nostro figlio”.

Sua moglie ha aggiunto: “Eravamo così influenzati da queste persone. Ci dicevano che era un bugiardo, che stava cercando di manipolarci. E noi ci credevamo”.

Nick ha aggiunto che “si è stufato” di essere un tossicodipendente. “Vengo da una brava famiglia. Non dovrei stare per strada o nei rifugi per senzatetto a fare tutte queste… cose”.

Nel 2016, ha dichiarato a People di essere “stato a casa per molto tempo e di essere tornato ad abituarmi a Los Angeles e a stare con la mia famiglia”.

Le morti sono avvenute il primo giorno di Hanukkah. La sorella di Michele è un rabbino e la madre aveva perso gran parte della famiglia nell’Olocausto.

La coppia si è conosciuta sul set di Harry ti presento Sally nel 1989. Sono stati presentati dall’amico comune Barry Sonnenfeld; la loro relazione nascente ha ispirato Reiner a sollecitare Nora Ephron a riscrivere il finale del film, così i personaggi di Meg Ryan e Billy Crystal finiscono insieme.

Michele era un fotografo il cui lavoro includeva il ritratto di Donald Trump che apparve sulla copertina del suo libro “The Art of the Deal”. Reiner fu in seguito un aperto critico del presidente.

Parlando al Guardian l’anno scorso, Reiner sembrava fare riferimento a due dei suoi figli, Jake e Romy, quando parlava delle difficoltà di essere figlio di un famoso personaggio del settore.

“Mio figlio ha 32 anni e mia figlia 26. Vogliono entrambi una carriera, sono entrambi talentuosi. Dovrei impegnarmi? Dovrei tirarmi indietro? Sono confusi. Ho detto che una volta che avranno trovato la loro strada, non avrà più importanza.”

Rob Reiner è stato anche il padre adottivo dell’attrice Tracy Reiner, figlia della sua prima moglie, l’attrice e regista Penny Marshall, scomparsa nel 2018.

