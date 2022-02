E’ in gravi condizioni il 23enne M.D.Z. di Malo che nella notte fra sabato e domenica, alle 3.30, si è schiantato con la sua BMW contro il muro di un’abitazione in via Roma a San Vito di Leguzzano. Il giovane è stato portato in ospedale dove si trova in rianimazione. I residenti sono stati svegliati da un forte botto. Accorsi sul posto, hanno allertato i soccorsi.