Golia sconfitto: il piccolo Bodø/Glimt manda a casa l’Inter dai playoff di Champions

Il Bodø/Glimt ha compiuto un’impresa da leggenda martedì sera a San Siro, travolgendo l’Inter nei playoff di Champions League con un risultato complessivo di 5-2. Una vittoria che ha lasciato il club italiano sotto shock e ha acceso i fari dei media di tutto il mondo su una squadra che, a dispetto della stagione nazionale norvegese ancora da iniziare, ha brillato in Europa.

Dopo il fischio finale, l’allenatore del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, e il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, hanno discusso a lungo sul campo: Chivu sembrava sinceramente confuso. La sua squadra, prima in Serie A e imbattuta in campionato dal 23 novembre, non solo ha perso in casa, ma è stata ampiamente sconfitta dalla compagine norvegese.

Come ha dichiarato Nicolò Barella, “Stasera non siamo riusciti a metterli in difficoltà… Complimenti al Bodø/Glimt: hanno meritato il passaggio del turno”.

Il percorso europeo del Bodø/Glimt è sorprendente: campione norvegese nel 2020, quarti di Conference League 2021-22, semifinalista di Europa League nella scorsa stagione e ora protagonista in Champions League. Dopo un inizio difficile nella fase a gironi, hanno ottenuto vittorie sorprendenti contro Manchester City e Atlético Madrid, qualificandosi ai playoff.

Nella gara di ritorno contro l’Inter, il Bodø/Glimt è stato solido nel primo tempo e spietato nella ripresa. Al 58° minuto, Ole Didrik Blomberg ha rubato palla a Manuel Akanji e il tiro respinto da Yann Sommer è stato insaccato con calma da Jens Petter Hauge. Poco dopo, una combinazione perfetta tra Hauge e Håkon Evjen ha portato al 2-0, suggellando la vittoria norvegese.

Evjen ha commentato alla TV norvegese: “È surreale. Mentalmente, fisicamente e tatticamente, abbiamo fatto qualcosa di incredibile”.

La stampa italiana ha reagito con imbarazzo: La Gazzetta dello Sport ha titolato “Nessuna scusa”, mentre Fabio Capello ha criticato l’Inter per lentezza e mancanza di velocità nei passaggi.

In Norvegia, invece, la stampa celebra un traguardo storico. VG titola: “Glimt rivendica uno scalpo storico: ‘Questo pone fine a ogni discussione’”, mentre il commentatore Lars Tjærnås lo definisce “il risultato più importante di sempre per una squadra norvegese”.

Il Bodø/Glimt, dunque, non solo elimina un colosso europeo, ma scrive una pagina storica per il calcio norvegese, conquistando i riflettori internazionali con una vittoria inaspettata e beffarda.