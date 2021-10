Giro del Veneto, domani in città la gara ciclistica

È previsto per domani, mercoledì 13 ottobre, dalle 12 alle 14, il passaggio per Vicenza della gara ciclistica competitiva “Ride the dreamland – Giro del Veneto 2021”, riservata alle categorie professionisti, élite ed under 23.

Saranno 2168 i metri di dislivello, distribuiti su 168.8 chilometri, con partenza da Cittadella alle 12 e arrivo verso le 16 a Padova.

Nei tratti cittadini interessati dal transito dei ciclisti, saranno attuate modifiche alla circolazione, con possibili rallentamenti diffusi in tutto il quadrante sud est della città, centro storico e dorsale dei Berici.

In base all’andamento della gara, è prevista la chiusura delle strade del percorso: viale Riviera Berica, Borgo Berga, piazzale Fraccon, viale Margherita, viale Giuriolo, piazza Matteotti, corso Palladio, piazza Castello, piazzale De Gasperi, viale Roma, viale Venezia, pontara di Santa Libera, viale Dante, viale X Giugno.

Tutte le laterali che afferiscono al percorso di gara saranno intercluse al transito o subiranno diversa disciplina.

Sono previste deviazioni per i percorsi degli autobus urbani ed extra urbani.

Per informazioni sulle linee dei bus è possibile consultare il sito di Svt www.svt.vi.it.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.