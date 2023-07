Gira in moto con un sacchetto di droga, tenta la fuga ma viene fermato: denunciato 28enne vicentino

Sabato 15 luglio alle ore 23 circa, in Piazza Leonardo Da Vinci a Brendola, una pattuglia della Polizia locale dei Castelli, in ordinario controllo del territorio, ha intercettato un ciclomotore ed al fine di controllarlo ha intimato l’alt al conducente, che però ha cercato di fuggire.

Durante l’inseguimento gli operatori hanno notato che il soggetto si disfava di un sacchetto; una volta raggiunto e fermato il conducente, quanto abbandonato veniva recuperato e, a seguito di analisi con

la strumentazione in dotazione, si appurava che all’interno dell’involucro via erano 26,2 grammi di

sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi (marjuana).

La sostanza illecita è stata sequestrata ed il conducente, P.R. 28enne residente a Brendola, è stato

denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio oltre che sanzionato per alcune violazioni del Codice stradale.