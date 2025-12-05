Giacarta è ora la città più grande del mondo: superate Tokyo e Dhaka secondo l’ONU

La capitale dell’Indonesia, Giacarta, è il più grande centro urbano del pianeta con una popolazione di quasi 42 milioni di persone, secondo una nuova ricerca delle Nazioni Unite.

Nel 2000 Tokyo era la città più popolosa al mondo, ma la crescita più lenta dell’ultimo quarto di secolo ha fatto sì che venisse superata prima da Giacarta e poi dalla capitale del Bangladesh, Dhaka.

Il Dipartimento ONU per gli Affari Economici e Sociali – Divisione Popolazione – rileva che Giacarta e Dhaka, quest’ultima con quasi 37 milioni di abitanti, superano ormai ampiamente i 33 milioni di Tokyo.

Dhaka è destinata a diventare la città più grande del mondo entro il 2050, mentre Tokyo vedrà diminuire la propria popolazione nei prossimi 25 anni, riflettendo il progressivo invecchiamento e calo demografico del Giappone.

Secondo il rapporto, nove delle dieci città più popolose del pianeta si trovano in Asia; Cairo, in Egitto, è l’unica eccezione non asiatica nella top 10.

Elisa Sutanudjaja, direttrice del Rujak Centre for Urban Studies con sede a Giacarta, ha affermato che il rapporto conferma ciò che gli urbanisti sapevano già: l’area metropolitana di Giacarta ha superato Tokyo da anni. Le dimensioni enormi della popolazione della città pongono sfide significative, ha aggiunto, soprattutto a causa della scarsa coordinazione tra le amministrazioni locali.

I residenti devono fare i conti quotidianamente con traffico estremo, inquinamento e inondazioni.

Nel 2019 il governo indonesiano ha annunciato l’intenzione di spostare la capitale dalla densamente popolata isola di Giava al Borneo. Tuttavia, il progetto di costruzione della nuova capitale amministrativa, Nusantara, è in ritardo e fatica ad attrarre investimenti.

L’urbanizzazione come “forza determinante del nostro tempo”

Secondo l’ONU, nel 2025 il 45 per cento degli 8,2 miliardi di abitanti del mondo viveva in città, rispetto a uno su cinque nel 1950. Il numero delle megacittà – quelle con più di 10 milioni di abitanti – è quadruplicato dal 1975, passando da otto a 33. Diciannove di queste si trovano in Asia.

Il rapporto prevede inoltre che Kuala Lumpur, capitale della Malesia, supererà la soglia dei 10 milioni di abitanti entro il 2050, diventando una delle nuove megacittà insieme ad Addis Abeba (Etiopia) e Hajipur (India).

Li Junhua, responsabile del Dipartimento ONU per gli Affari Economici e Sociali, ha dichiarato che “l’urbanizzazione è una forza determinante del nostro tempo”.

“Se gestita in modo inclusivo e strategico, può aprire percorsi trasformativi per l’azione climatica, la crescita economica e l’equità sociale”, ha affermato.

“Per ottenere uno sviluppo territoriale equilibrato, i Paesi devono adottare politiche nazionali integrate che armonizzino abitazione, uso del suolo, mobilità e servizi pubblici nelle aree urbane e rurali”.