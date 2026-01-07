Gelo e neve sorprendono il Sud della Francia, A8 paralizzata da incidenti

SUD DELLA FRANCIA – Freddo intenso e neve hanno colto di sorpresa il Sud della Francia, provocando una serie di incidenti e il blocco dell’autostrada A8. Nella mattinata di mercoledì si sono verificati una decina di sinistri lungo l’arteria, tra cui uno scontro tra due mezzi pesanti che ha riversato l’intero carico sulla carreggiata.

Le temperature sono scese ben al di sotto delle previsioni: attesi valori di -2 o -3 gradi, i termometri hanno invece toccato punte inferiori ai -12. Le condizioni improvvise di gelo hanno causato la perdita di controllo di diversi camion, alcuni dei quali si sono piegati o hanno urtato altri veicoli in incidenti a catena. Non si segnalano feriti, ma la circolazione è stata fortemente compromessa.

L’autostrada A8 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con centinaia di automobilisti e camionisti rimasti bloccati dalle prime ore del mattino. Alcuni conducenti diretti verso l’Italia hanno espresso preoccupazione per i ritardi nelle consegne, stimando almeno un giorno di slittamento sui tempi previsti.

Il tratto interessato dal blocco si estende per circa 70 chilometri tra i dipartimenti del Var e delle Bocche del Rodano. Molti utenti hanno tentato percorsi alternativi, ma anche le strade secondarie si sono rivelate insidiose a causa del ghiaccio, in particolare del cosiddetto “ghiaccio nero”, che ha causato ulteriori sbandamenti.

I soccorritori e i mezzi di assistenza hanno lavorato per ore in condizioni difficili, con temperature attorno ai -8 gradi che favorivano il congelamento immediato dell’asfalto. L’area, poco abituata a ondate di freddo così intense, si è trovata impreparata a gestire l’emergenza.

Nonostante i disagi, automobilisti e operatori hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo. La riapertura dell’autostrada A8 è prevista nel corso del pomeriggio, compatibilmente con il miglioramento delle condizioni di sicurezza.