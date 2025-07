Gardaland festeggia 50 anni: nato nel 1975, dal 2006 è di proprietà inglese. Decenni di divertimento per generazioni intere

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa relativo al 50° anniversario di Gardaland (19 luglio 2025). Ricordiamo che Gardaland è stato inaugurato nel 1975 come parco divertimenti italiano, fondato dalla Società Gardaland S.p.A. Nel corso degli anni è cresciuto fino a diventare uno dei principali parchi tematici in Italia.

Nel 2005 Merlin Entertainments, gruppo britannico specializzato in attrazioni turistiche e parchi di divertimento, ha acquisito una quota significativa di Gardaland. Nel 2006 Merlin Entertainments ha completato l’acquisizione della società proprietaria del parco, diventandone così il proprietario unico. Da allora Gardaland è entrato a far parte del portafoglio internazionale di Merlin, che gestisce altri parchi famosi in Europa e nel mondo.

Grazie a questa acquisizione, Gardaland ha beneficiato di investimenti per nuove attrazioni e una maggiore visibilità a livello globale.

Svelata oggi la targa commemorativa

in memoria di Livio Furini, il fondatore del Parco

“A tutti i ragazzi del mondo a cui ho dedicato i miei sforzi e le mie passioni, siano i benvenuti in questa terra di fantasia” con queste parole si inaugurava Gardaland nel 1975

In attesa della grande celebrazione di domani, 19 luglio, data ufficiale del cinquantesimo anniversario dalla fondazione del Parco, Gardaland ha dato avvio a una serie di momenti significativi per celebrare un traguardo tanto importante. Tra le iniziative di rilievo spicca oggi un evento speciale, Gardaland STARS, che vede riuniti, in un clima di riconoscimento e gratitudine, coloro che nel tempo hanno contribuito allo sviluppo e al successo del Parco.

Ex manager, operatori, tecnici e addetti alle attrazioni sono tornati a Gardaland non solo come ospiti, ma come parte viva della sua storia. In un clima carico di emozione e riconoscenza, hanno varcato di nuovo i cancelli del Parco che per anni è stato il loro quotidiano, il loro impegno, la loro passione.

L’incontro ha rappresentato molto più di un semplice momento istituzionale: è stato un abbraccio simbolico tra passato e presente, un’occasione per rivivere insieme ricordi indelebili, aneddoti, sfide e traguardi condivisi.

Una celebrazione autentica di chi ha messo cuore, energie e passione nella crescita di Gardaland, contribuendo a renderlo un punto di riferimento nel mondo dell’intrattenimento, in Italia e in Europa.

Durante l’incontro è stata svelata una targa commemorativa in onore di Livio Furini, fondatore di Gardaland Park, collocata all’ingresso del Castello Medievale, uno dei primi edifici ad accogliere gli Ospiti sin dal 1975. Un gesto simbolico per onorare la visione e il coraggio di chi ha saputo immaginare un luogo di meraviglia e fantasia nel cuore del Lago di Garda, su un terreno di 90.000 metri quadrati a Castelnuovo del Garda, allora poco conosciuto turisticamente, e che si concretizzò con l’apertura ufficiale del Parco il 19 luglio 1975. Personalità poliedrica e visionaria, Livio Furini univa la sensibilità artistica a un’intraprendenza imprenditoriale capace di trasformare i sogni in realtà.

La targa commemorativa è stata ideata e realizzata dallo scenografo Marco Bressan di Ozlab Funfactory, che ha curato ogni fase del progetto, dalla modellazione alla produzione finale. L’opera, realizzata con una speciale resina che simula l’effetto bronzo, unisce altorilievo e bassorilievo per raccontare la storia del fondatore di Gardaland. Al centro si trova il busto di Livio Furini, ritratto con un’espressione serena e sorridente, affiancato dalla mappa del Parco così come appariva il giorno dell’inaugurazione. La cornice richiama la forma di una pergamena, ispirata ai primi cartelli storici, mentre in alto campeggia il castello d’ingresso tra le nuvole, ripreso dalla prima inserzione pubblicitaria del 1975. La targa riporta anche la dedica autografa di Furini tratta dalla sua agenda personale e la firma originale apposta su un vecchio progetto architettonico di Gardaland.

La realizzazione ha coinvolto diverse professionalità: Paolo Pontalto di Proges Group, che ha curato la riproduzione dell’opera in resina, Claudio Bassani di Surfaces Italia, che ha collaborato alla predisposizione della parete del castello d’ingresso destinata ad accoglierla, e Mattia Venuto, che ha trasformato in modello tridimensionale la mappa e la scritta, preservandone l’aspetto originario.

Elena Furini figlia di Livio Furini – ideatore e fondatore di Gardaland – si è detta particolarmente lieta di vedere concretizzata un’iniziativa che Marco Bressan e Paolo Pontalto hanno da subito sposato e sostenuto, e che la Direzione di Gardaland Resort ha accolto con entusiasmo, individuando insieme ai reparti scenografie e marketing la collocazione più adatta al Castello d’ingresso. “Si tratta di un luogo particolarmente significativo, perché proprio qui, 50 anni fa, si tenne il taglio del nastro della ‘città dei divertimenti’ alla presenza della madrina Giuliana Scarmagnan, moglie di mio padre Livio Furini. Oggi questa targa rende omaggio al suo impegno e alla sua visione, riportando le parole che scrisse nel suo diario nel 1984, nel giorno della Sacra Famiglia: ‘A tutti i ragazzi del mondo a cui ho dedicato i miei sforzi e le mie passioni, siano i benvenuti in questa terra di fantasia’. Parole che raccontano lo spirito con cui nascevano tutti i parchi che sognava e progettava.”

Stefano Cigarini, AD di Gardaland, ha dichiarato: “Celebrando cinquant’anni di storia, è fondamentale ricordare chi ha avuto il coraggio di sognare per primo. Livio Furini ha tracciato un sentiero fatto di creatività, visione e determinazione. Oggi onoriamo il suo lascito non solo con una targa, ma con l’impegno quotidiano a portare avanti quel sogno, rinnovandolo ogni giorno per le nuove generazioni di visitatori.”

E prosegue l’AD: “Oggi Gardaland STARS ha rappresentato molto più di un evento celebrativo: è stato un modo autentico per dire grazie a chi, con dedizione e professionalità, ha contribuito a costruire cinquant’anni di sorrisi, magia e ricordi indelebili. Perché Gardaland Resort non è solo un luogo, ma una storia scritta da tante persone. E oggi, tutte insieme, sono tornate a farne parte.”

Fin dall’inizio, Gardaland si è distinto per l’attenzione all’ospite, la qualità dei servizi e la creatività, caratteristiche che, insieme alla posizione strategica sul Lago di Garda, ne hanno favorito la rapida crescita.

Nel 2006 l’acquisizione da parte di Merlin Entertainments ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo di sviluppo e consolidamento internazionale.

In cinquant’anni di storia, Gardaland è diventato il Parco Divertimenti più famoso d’Italia e uno dei più apprezzati d’Europa, evolvendosi in un Resort completo con attrazioni moderne, eventi tematici, tre hotel a tema, il parco acquatico LEGOLAND® Water Park e il SEA LIFE Aquarium, continuando a regalare emozioni e stupore a visitatori di tutte le età.

Gardaland Resort è parte di Merlin Entertainments, leader mondiale nelle destinazioni di intrattenimento a marchio. Il gruppo vanta un portfolio diversificato di parchi tematici, attrazioni urbane e resort LEGOLAND®, presenti in Europa occidentale, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e nell’area Asia-Pacifico. Presente in oltre 20 Paesi, Merlin accoglie ogni anno più di 62 milioni di visitatori. Collabora con partner come il Gruppo LEGO®, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks e Ferrari per creare destinazioni nelle quali i visitatori possono immergersi in una vasta gamma di mondi, vivendo coinv