Furgone in fiamme lungo la Pedemontana veneta (FOTO)

Poco prima delle 15 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la super strada pedemontana veneta tra gli svincoli di Breganze e Marostica in direzione Treviso per l’incendio di un furgone: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista mentre stava percorrendo la superstrada si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre il mezzo ha preso fuoco. I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa, hanno spento il furgone andato completamente distrutto. Sul posto il personale ausiliario della superstrada. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:15.