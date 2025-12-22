CINEMA - SERIE TVCURIOSITÀ - LIFESTYLEITALIA e MONDO
Finalmente il trailer dell’Odissea di Nolan: il film più atteso del 2026 (video)

Dire che l’attesa per il nuovo film di Christopher Nolan sia altissima è poco: dopo il trionfo di Oppenheimer, che ha conquistato sette Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista per Cillian Murphy, il regista britannico torna con L’Odissea, una reinterpretazione epica del poema di Omero sul ritorno di Ulisse a Itaca dopo la guerra di Troia. La Universal Pictures lo definisce “un’epopea mitica e spettacolare”.

Il trailer, disponibile a pochi giorni da Natale, dura 1 minuto e 48 secondi e mostra Matt Damon nei panni di Ulisse, tra tempeste e battaglie contro creature mistiche. Brevi apparizioni spettacolari di Anne Hathaway, che interpreta Penelope, e di Tom Holland nel ruolo di Telemaco, anticipano un cast da sogno, completato da Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal e John Leguizamo.

Girato interamente in formato IMAX tra la Grecia e l’Islanda, il film promette sequenze spettacolari e una fedeltà visiva impressionante alla leggenda classica. L’uscita nelle sale è prevista per il 15 luglio 2026, segnando un’estate destinata a rimanere nella storia del cinema.

