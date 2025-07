Festival “Il Grappa sopra le nuvole”: un weeken nella Riserva della Biosfera Monte Grappa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un intero weekend tra natura, cultura e tradizione nel cuore della Riserva della Biosfera Monte Grappa. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio 2025 è in programma “Il Grappa sopra le nuvole” – organizzato da IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, ente coordinatore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Monte Grappa – festival diffuso che abbraccia i territori del Trevigiano, del Vicentino e del Bellunese che propone un’esperienza immersiva che unisce sport, cultura, enogastronomia e sostenibilità. Tre giorni per ammirare il Monte Grappa da nuovi punti di vista, letteralmente e simbolicamente “sopra le nuvole”, riscoprendo il legame profondo tra uomo e ambiente in un contesto di eccezionale bellezza. Il tutto con tante attività programmate in luoghi simbolici, coinvolgendo attivamente le varie comunità locali per un evento inclusivo che invita a guardare il Grappa con occhi nuovi, portando tutti – davvero – sopra le nuvole.

IL PROGRAMMA

La prima giornata,organizzata in collaborazione con il festival “La Giusta Distanza” edal Teatro del Pane con la direzione artistica di Mirko Artuso, inaugurerà venerdì 4 luglio con Marco Paolini nella meravigliosa cornice alle pendici del Monte Tomba. Previsti inoltre l’incontro con gli autori Massimo Cirri e Lucio Cavazzoni e le giullarate intorno al fuoco di Stivalaccio Teatro, i canti del Coro Valcavasia e le degustazioni di prodotti tradizionali a cura degli chef Piergiorgio Siviero e Andrea Rossetti. I piatti saranno sapientemente introdotti da Anna Maria Pellegrino, gastronoma, cuoca, docente, autrice e Presidente dell’Associazione Italiana Food Blogger. Informazioni sull’intero programma del festival “La Giusta Distanza” su www.teatrodelpane.it, per prenotazioni: prenotazioni@teatrodelpane.it – Tel/Whatsapp 380.3842008. La stessa sera, per i più sportivi, sarà poi possibile partecipare ad una “Night Bike” in partenza da Semonzo di Borso del Grappa: un’escursione cicloturistica per mtb e e-bike lungo un percorso di circa 55 km.

Sabato 5 luglio sarà invece dedicato all’esperienza e alla scoperta: dalla lezione di arrampicata con guida alpina al mattino nella palestra naturale di Valle Santa Felicita, a workshop tematici di ricamo/scrittura itinerante/acquerelli al Rifugio Alpe Madre, passando per un concerto di strumenti a fiato con il Tiepolo Brass Ensemble a Malga Archeson. Questo senza poi dimenticare le escursioni a piedi e in bici, le sessioni di yoga e forest bathing e l’incontro “Storie di gente del Grappa” con lo scrittore Loris Giuriatti presso Malga Monte Asolone, luogo emblematico della montagna vissuta e raccontata. Attenzione poi anche al talk “Residenzialità nelle terre alte e marginali”, alla jam session “WeJam” in Alpe Madre, ai voli biposto, all’esposizione/vendita di prodotti agricoli e al “Bike Tour” al tramonto con partenza da Borso del Grappa.

Infine, domenica 6 luglio sono in programma la risalita di Cima Grappa con il Bike Shuttle da Borso e la successiva discesa in mtb in off-road, la camminata “sulla linea del fronte”, il Bike Tour in e-bike da Seren del Grappa e l’emozionante concerto “Voci tra le nuvole: un canto per il Grappa”con il Coro Valcavasia e il Coro Monte Grappa (ore 18.30 al Sacrario di Cima Grappa) anticipato dai saluti istituzionali di chiusura della kermesse. Presenta Nicola Sergio Stefani.

Durante le tre giornate sarà poi anche possibile visitare la mostra fotografica di Valter Binotto a Malga Archeson così come vivere il paesaggio attraverso i sensi con “Cantine in Malga”, un itinerario enogastronomico che ha coinvolto la Strada del Vino Asolo Montello e A.PRO.LA.V. Nel dettaglio, si tratta di un percorso tra tradizione e gusto che si snoderà fra le malghe Gasparini, Monte Asolone, Coston da Quinto, Val Dee Foje, Cason del Sol e Piz, dove sarà possibile degustare piatti tipici in cammino tra natura e sapori autentici. Le cantine protagoniste saranno invece Vini LeTerre, Tenuta Amadio, Asolo Manor Wine, Bedin Colli Asolani, I 5inque, Villa di Maser, Ghisolana.

«Il Grappa sopra le nuvole è molto più di un festival, è un’occasione per riscoprire la nostra montagna attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti che mettono al centro la relazione tra uomo, natura e comunità –dichiara Claudio Sartor, Presidente dell’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa – Crediamo infatti nel valore del territorio e nella forza delle reti locali e questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra Enti, associazioni e cittadini capace di generare cultura, bellezza e consapevolezza ambientale. È un invito a salire, fisicamente e simbolicamente, sopra le nuvole per guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda».

«Con Cantine in Malga vogliamo raccontare il territorio attraverso il gusto rendendo protagoniste le malghe e i prodotti della tradizione casearia e vitivinicola – sottolinea invece Simone Rech, Vice presidente dell’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, organizzatore dell’evento – È un percorso che intreccia sapori, storie e paesaggi, pensato per chi ama camminare, conoscere e assaporare con lentezza. Insieme ad APROLAV abbiamo costruito un’esperienza che valorizza il lavoro degli allevatori e dei produttori locali, in un contesto unico come quello del Monte Grappa. Per noi è un modo concreto di fare cultura del territorio e promuovere un turismo sostenibile, rispettoso e partecipato».

«Sono davvero soddisfatto per la varietà e la qualità del programma di questa sesta edizione – conclude Mirko Artuso, direttore artistico del festival “La Giusta Distanza” – Tra teatro, concerti, performance e degustazioni gourmet preparate da chef d’eccellenza con prodotti tradizionali, il tutto ambientato nei luoghi più suggestivi delle Prealpi Trevigiane, il festival saprà sorprendere e creare quell’atmosfera intima che solo in certe occasioni si può trovare».

L’edizione 2025 del festival “Il Grappa sopra le Nuvole” ha il contributo di Banca delle Terre Venete, Gruppo Ascopiave e Consorzio Prealpi e Dolomiti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione e con il contributo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Con il patrocinio di: Senato della Repubblica, Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Provincia di Vicenza, Provincia di Belluno, Unione Montana del Bassanese, Unione Montana del Grappa, Unione Montana Feltrina, Teatro del Pane, Consorzio Dolomiti Prealpi, Consorzio Vivere il Grappa, Consorzio Vini Asolo Montello, Strada del Vino Asolo e Montello, A.PRO.LA.V.