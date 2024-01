Donna aggredita e allontanatasi in auto con l’aggressore: rintracciata da un testimone

DomenicA alle ore 3:45 circa giungeva al numero di emergenza 112 della Centrale

Operativa delle Compagnia CC di Schio una segnalazione da parte di un cittadino che

raccontava di aver assistito all’aggressione di una donna ad opera di un uomo e

che i due, subito dopo, si erano allontanati in macchina, fornendo nell’occasione il modello ed il

colore della macchina in uso ai due.

La centrale operativa ha diramato le ricerche a tutte le pattuglie in circuito che non consentivano però

nell’immediato di rintracciare l’autovettura segnalata. Le indagini hanno consentito a

distanza di poche ore, anche grazie all’analisi dei vari impianti di videosorveglianza, di individuare

il numero di targa della macchina e il relativo intestatario. Alle prime luci dell’alba i militari della

Compagnia di Schio sono andati nell’abitazione dell’uomo, dove veniva rintracciata anche la

donna, che a dire del testimone era stata aggredita, che si presentava in buone condizioni di salute e

si rifiutava di andare in ospedale.

Al termine degli accertamenti condotti dai militari, è stata informata la Procura della Repubblica di

Vicenza per eventuali ipotesi di reato da ravvisare in aderenza alle disposizioni normative previste

dal “codice rosso”.