Domani sciopero – SVT: “Garantite tutte le corse nelle fasce di garanzia”

Saranno garantite tutte le corse con partenza dai capolinea

dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12.00 alle 14.59

In relazione alla giornata di sciopero indetta a livello nazionale per giovedì 16 dicembre, SVT precisa che si svolgeranno regolarmente tutte le corse nelle fasce orarie di garanzia, ovvero quelle con orario di partenza dai capolinea compreso tra le 5.30 e le 8.29 e tra le 12.00 e le 14.59. In particolare, quindi, lo sciopero non avrà ripercussioni sul trasporto pubblico scolastico. È inoltre garantito anche il Servizio Serale a Chiamata.

Nelle altre fasce orarie, il programma delle corse potrà subire delle variazioni in proporzione alle adesioni allo sciopero. In occasione del precedente sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL e UILTRASPOSRTI l’adesione era stata del 19,32%.