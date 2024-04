Green Day: gli allievi del Cfp Trissino puliscono il territorio in una “mattinata ecologica”

Torna anche quest’anno, per il secondo anno e dopo il successo del 2023, la giornata ecologica “Green Day” organizzata dal Cfp Trissino con l’obiettivo di ripulire il territorio comunale dai rifiuti abbandonati. L’evento si è svolto oggi quando circa 300 allievi della scuola professionale cittadina hanno, per un giorno, lasciato le aule e dedicato tutta la mattinata alla raccolta dei rifiuti in città. Dopo il saluto del Sindaco Davide Faccio e del Presidente della Fondazione Casa della Gioventù Claudio Rancan, gli studenti sono partiti dal cortile della scuola per pulire la città. Il tutto con il patrocinio del Comune di Trissino e con la preziosa collaborazione di Agno Chiampo Ambiente, della Polizia Locale, del Gruppo Ecologico di Trissino, del Centro Anziani locale, dei Nonni Vigili del paese, dei Raccoglitori di Inciviltà Altrui e, per i ristori, del ristorante Alla Campagna e il bar La Colombara. Alla fine della mattinata, i ragazzi hanno raccolto ben 30 sacchi di rifiuti. “Con questa iniziativa – spiega il direttore Claudio Meggiolaro – intendiamo continuare a sensibilizzare i nostri allievi e allieve sull’importanza di custodire il territorio in cui viviamo. Ogni abbandono, grande e piccolo, ha un impatto sull’ambiente ed è importante che tutti si rendano conto che anche nel resto dell’anno bisogna rispettare e far rispettare le norme di raccolta dei rifiuti”. “Tutti i sacchi che abbiamo raccolto oggi – hanno commentato gli allievi – confermano che c’è ancora tanta incuria da parte di alcune persone e tanta buona volontà da parte di chi, come noi, si mette a disposizione per pulire Trissino”. Particolare attenzione è stata data a parchi, giardini, strade e piazze di Trissino: dopo aver diviso la città in aree, infatti, i ragazzi si sono mossi a gruppi per la raccolta dei rifiuti, armati di adeguata attrezzatura fornita da Agno Chiampo Ambiente. Ma i ragazzi sono arrivati anche a pulire la zona industriale e i relativi parcheggi. Lattine, bottiglie, cartacce sono il “bottino” ordinario della raccolta, ma sono stati individuati anche scarti di pelle bovina, piatti di ceramica, pezzi di pneumatici. “È un importante appuntamento dal valore civico – conclude il presidente della Fondazione Casa della Gioventù Claudio Rancan – che abbiamo fortemente voluto per rendere ancora più bello e accogliente il nostro paese. Ringrazio tutti gli allievi, i docenti, lo staff scolastico e a tutti i volontari che hanno collaborato con noi e, come scuola, diamo appuntamento al prossimo anno”.