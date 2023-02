Di giorno lavorava al supermercato, di sera spacciava qualunque tipo di droga: arrestato 48enne

Nella serata ieri è stato arrestato per spaccio B.A., italiano di anni 48, residente a Bassano del Grappa.

Da tempo l’uomo era tenuto sotto controllo dagli Agenti del Commissariato, in quanto, negli ambienti dello spaccio cittadino, si era appreso in via confidenziale che dall’uomo – impiegato durante il giorno come addetto alle pulizie di un noto supermercato bassanese – era possibile rifornirsi di qualunque tipo di droga.

IL PEDINAMENTO

Nel corso di vari servizi di osservazione B.A. veniva notato uscire dalla propria abitazione, in Centro storico a Bassano, per poi incontrarsi fugacemente con personaggi sempre diversi, tutti conosciuti alle Forze di Polizia. Nel pomeriggio di ieri, terminato il lavoro al supermercato, è stato sorpreso prima ad incontrarsi con una donna, in piazzale Cadorna, all’interno di un’auto, per poi uscire velocemente ed allontanarsi a piedi. Quindi, B.A. si è poi incontrato velocemente con un ragazzo minorenne, all’interno del piazzale di Palazzo Sturm, anche in questo caso per alcuni istanti per poi andarsene da solo. Infine, dopo aver raggiunto a piedi Via Teatro Vecchio, è stato sorpreso assieme ad un altro ragazzo con il quale, con fare circospetto, veniva notato scambiarsi rapidamente qualcosa per poi, subito dopo, cercare di allontanarsi.

IL FERMO

In considerazione del fatto che, assai probabilmente, poteva trattarsi di spaccio, gli Agenti hanno fermato subito i due soggetti per un controllo. Alla richiesta dei Poliziotti, l’acquirente ha estratto da una delle tasche del giubbotto una busta di nylon, all’interno della quale vi erano 2 piccole bustine in cellophane trasparente, contenenti circa 2,5 grammi di marijuana, nonché 4 biscotti di forma circolare, composti anch’essi da marijuana essiccata, per il peso di 33 grammi .

Nelle tasche di B.A., invece, c’erano 2 involucri in nylon con circa 3 grammi di marijuana, nonché un flaconcino in vetro contenente 20 grammi di cannabis liquida. Sempre addosso a quest’ultimo venivano rinvenuti e sequestrati 1 telefono cellulare e 200 Euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

In considerazione di quanto accertato, nonché dei precedenti penali a suo carico, anche specifici, relativi a reati inerenti gli stupefacenti, i Poliziotti hanno deciso di perquisire la casa di B.A; qui, dopo una accurata attività di ispezione, sono stati rinvenuti consistenti quantitativi di dprghe varie:

Un sacchetto in cellophane contenente 43 pastiglie di MDMA (ecstasy) riportanti da un lato la scritta “SQUID GAME” e dall’altro lato il disegno stilizzato di uno scarabeo, di cui 33 di colore viola e 10 di colore grigio, nonché un sacchetto in cellophane contenente cristalli di MDMA;

12 francobolli di LSD di cui 9 con effigiata la figura di una persona in bicicletta con sopra la scritta “DROP ACID” e la data 1943, e 3 con la scritta 1V-LSD;

10 buste in cellophane trasparente contenenti 11 grammi di cocaina ;

Numerosi sacchetti in nylon contenenti 365 grammi di marijuana essiccata ;

Numerosi Contenitori in vetro a forma di flaconi e barattoli , contenenti sostanza cremosa di colore verde/marrone della consistenza del burro, risultata poi essere cannabis del peso di 713 grammi;

Vari Flaconi in vetro, contenenti cannabis liquida di colore verde del peso di 1.355 grammi ;

8 sacchettini in plastica contenenti 3 biscotti ciascuno , del diametro di circa 4 cm, per un totale di 24 biscotti di cannabis ;

Un sacchetto in cellophane contente sostanza solida resinosa risultata poi essere hashish ;

2 bilancini di precisione ;

Una scatola trasparente contenente numerosi sacchettini in cellophane di varie dimensioni, dei quali 8 contenenti residui di sostanze stupefacenti.

Al termine della perquisizione l’uomo è stato arrestato e portato a Vicenza.

Sono tuttora in corso indagini finalizzate a ricostruire i canali di approvvigionamento e di smercio delle sostanze stupefacenti gestiti dall’arrestato.