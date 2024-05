Adunata di Vicenza – I titolari di contrassegno disabili avranno agevolazioni di trasporto e parcheggio

In occasione dei tre giorni dell’Adunata Nazionale Alpini, ai titolari di CUDE sono riservate alcune agevolazioni per il trasporto e il parcheggio: i residenti a Vicenza in zona rossa e gialla avranno a disposizione un servizio di trasporto a chiamata; inoltre i residenti in zona rossa potranno chiedere di parcheggiare la propria auto nei parcheggi Fogazzaro, Fratelli Bandiera, Bassano e Canove.

Servizio di trasporto a chiamata per i residenti a Vicenza in zona rossa e gialla titolari di CUDE

Il trasporto potrà essere richiesto per la zona rossa da venerdì 10 alle 7 a domenica 12 maggio alle 24; per la zona gialla domenica 12 maggio dalle 6 alle 24 e comunque fino a cessate esigenze.

Per usufruire del servizio è necessario chiamare il numero di telefono 800.182322, comunicare il numero del permesso CUDE e le informazioni sullo spostamento, che deve avere origine o destinazione nelle vie ricomprese nella zona rossa e gialla e che può avvenire esclusivamente all’interno del territorio comunale.

Il costo del servizio è completamente a carico del Comune di Vicenza.



Parcheggi per i residenti a Vicenza in zona rossa titolari di CUDE

I residenti in zona rossa, titolari di CUDE, che abitualmente parcheggiano l’auto nei posti lungo la strada, potranno usufruire dei parcheggi Fogazzaro, Fratelli Bandiera, Bassano e Canove.

Chi è interessato dovrà comunicare entro giovedì 9 maggio alle 12 il numero di targa e il numero di CUDE inviando una email a permessi.circolazione@comune.vicenza.it.

Una volta completati i controlli, il numero di targa sarà inserito nella lista che consente il riconoscimento del veicolo all’ingresso dei parcheggi e il cittadino riceverà un riscontro via email.