Adunata – Cambia l’accesso a Park Verdi, sportelli chiusi di AGSM AIM venerdì 10

Si comunica che, in occasione dell’adunata nazionale degli alpini, venerdì 10 e sabato 11 maggio il Park Verdi sarà aperto con uscita consentita solo su piazzale Bologna. L’accesso sarà possibile solo con il ritiro del biglietto o con l’abbonamento. Telepass e altri sistemi di pagamento non saranno attivi.

Domenica 12 maggio 2024 non sarà possibile né entrare né uscire dal parcheggio fino al termine della manifestazione.

Si informa anche che venerdì 10 maggio gli uffici commerciali di AGSM AIM Energia di Vicenza e Treviso resteranno chiusi. Saranno comunque disponibili i numeri verdi con i consueti orari e il sito www.agsmaimenergia.it per tutte le operazioni commerciali.