VICENZA – La Questura fa scorta di passaporti

Negli ultimi mesi la Questura di Vicenza ha dato un importante impulso all’emissione di passaporti con l’introduzione di nuove modalità per le prenotazioni, nonché destinando all’Ufficio Passaporti maggiori risorse di personale.

A fronte di una domanda sempre constante, si è reso quindi necessario un approvvigionamento straordinario di passaporti in bianco che saranno poi utilizzati per la stampa dei documenti validi per l’espatrio al momento dell’emissione.

Per tale motivo, nella giornata di ieri, i Poliziotti di Viale Mazzini si sono recati a Roma, presso il Ministero degli Esteri, per prelevare ben 12.000 passaporti in bianco, pronti per le prossime lavorazioni.

Nel frattempo il lavoro degli addetti all’ufficio prosegue.