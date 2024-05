Denuncia della CGIL – Lavoratrici part-time minacciate: “O accetti il tempo pieno o ti licenzio”

SARCEDO – Lavoratrici in part-time minacciate: “O accetti il tempo pieno o ti licenzio!” – FLAI CGIL proclama un’ora di assemblea-sciopero per martedì 28/5

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione della CGIL di Vicenza su una situazione che si sarebbe creata in un’azienda di torrefazione e confezione caffé di Sarcedo. Secondo quanto riporta il funzionario FLAI CGIL Antonio Chiaradia l’azienda avrebbe imposto alle lavoratrici assunte con contratto part-time la trasformazione dello stesso in full-time, sotto la minaccia del licenziamento.

Le quattro lavoratrici che per motivi più che legittimi, non hanno accettato il ricatto, si sono viste convocare ieri mattina dall’azienda che ha confermato per loro il licenziamento a meno che non accettino il cambio e l’ampliamento di orario.

«Nonostante le reiterate richieste da parte della FLAI CGIL di trovare una modalità nella gestione delle turnazioni che garantisse i livelli occupazionali – prosegue Chiaradia – l’azienda ha deciso di tirare dritto senza nemmeno discutere».

E conclude: «La Fai Cgil ribadisce di essere pronta a sedersi al tavolo delle trattative per trovare una soluzione, e conferma che metterà in campo tutti gli strumenti a disposizione per tutelare le lavoratrici coinvolte».

Per questo motivo il sindacato ha proclamato un’ora di assemblea-sciopero martedì 28 maggio dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16.