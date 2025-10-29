BASSO VICENTINO - AREA BERICAEVENTIFOOD & DRINK
29 Ottobre 2025 - 16.50

Da giovedì tutti a Noventa: il meglio della cucina romana al Carbonara Festival

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Noventa Vicentina si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con il Carbonara Festival, evento dedicato alla tradizione gastronomica romana che si terrà in Piazza IV Novembre da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Feed n Food Eventi e Warsteiner Italia.

Il festival offrirà l’opportunità di gustare i piatti simbolo della cucina romana, dalla Carbonara alla Cacio e Pepe, dall’Amatriciana alla Porchetta d’Ariccia IGP, con un’ampia scelta di specialità anche vegetariane e vegane. Particolare attenzione sarà riservata ai celiaci, grazie a una cucina certificata e separata per la preparazione dei piatti senza glutine. Tavoli e panche saranno a disposizione dei visitatori per consumare le pietanze in tranquillità.

L’ingresso all’evento è libero. Il festival sarà accompagnato da intrattenimento musicale con il gruppo NovaRoma Live Show nelle serate di venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre.

Orari di apertura:

  • Giovedì 30 ottobre: 18.00 – 23.00
  • Venerdì 31 ottobre: 11.30 – 23.00
  • Sabato 1 novembre: 11.30 – 23.00
  • Domenica 2 novembre: 11.30 – 22.00

Per informazioni è possibile contattare il numero 329 43 64 668.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Da giovedì tutti a Noventa: il meglio della cucina romana al Carbonara Festival | TViWeb Da giovedì tutti a Noventa: il meglio della cucina romana al Carbonara Festival | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy