Da giovedì tutti a Noventa: il meglio della cucina romana al Carbonara Festival

Noventa Vicentina si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con il Carbonara Festival, evento dedicato alla tradizione gastronomica romana che si terrà in Piazza IV Novembre da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Feed n Food Eventi e Warsteiner Italia.

Il festival offrirà l’opportunità di gustare i piatti simbolo della cucina romana, dalla Carbonara alla Cacio e Pepe, dall’Amatriciana alla Porchetta d’Ariccia IGP, con un’ampia scelta di specialità anche vegetariane e vegane. Particolare attenzione sarà riservata ai celiaci, grazie a una cucina certificata e separata per la preparazione dei piatti senza glutine. Tavoli e panche saranno a disposizione dei visitatori per consumare le pietanze in tranquillità.

L’ingresso all’evento è libero. Il festival sarà accompagnato da intrattenimento musicale con il gruppo NovaRoma Live Show nelle serate di venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre.

Orari di apertura:

Giovedì 30 ottobre: 18.00 – 23.00

Venerdì 31 ottobre: 11.30 – 23.00

Sabato 1 novembre: 11.30 – 23.00

Domenica 2 novembre: 11.30 – 22.00

Per informazioni è possibile contattare il numero 329 43 64 668.