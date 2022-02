Da domani migliaia di lavoratori vicentini over 50 non vaccinati a rischio sanzione e sospensione dal lavoro senza stipendio

Nel Vicentino sono 16 mila i lavoratori over 50 non vaccinati. Il dato è riportato oggi ne Il Giornale di Vicenza. Tante sono le persone che da domani, senza Super Green Pass, non potranno accedere al luogo di lavoro (equamente divise fra Ulss 8 berica e Ulss 7 Pedemontana, con una particolare concentrazione nel Bassanese).

L’obbligo vige per gli over 50 e per chi compie 50 anni entro il 15 giugno 2022. Interessati sia quelli che non sono mai stati sottoposti a vaccino, sia quelli ch, fatta la prima dose, non hanno mai effettuato la seconda, sia quelli che non hanno effettuato il booster entro i termini.

Le sanzioni sono elevate (multa da 600 a 1500 euro) o la sospensione dello stipendio come assente ingiustificato. Questa seconda ipotesi scatta dal 5° giorno dal quale viene rilevata l’assenza di vaccino. Previste multe anche per i datori di lavoro da 400 a 1000 euro.