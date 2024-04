Eurointerim ricerca 800 profili professionali in Veneto

Eurointerim, Agenzia per il Lavoro, ricerca 800 profili professionali in Veneto, nelle Province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Belluno. Si selezionano numerose figure nei settori Metalmeccanico, Alimentare, Plastica, Calzaturiero, Chimico e Occhialeria. Nella zona di Padova in particolare si ricercano Operai, Verniciatori, Carrozzieri, Montatori meccanici, Tornitori, Elettrauto, Meccanici, Turnisti, Assemblatori legno, Magazzinieri, Addetti lavorazione vetro. Nella Ristorazione Cuochi per mense, ristoranti e alberghi. A livello impiegatizio: Contabili, Specialisti paghe, Progettisti meccanici, Geometri, Commerciali estero. Sia figure senior che junior. Nella provincia di Treviso numerose le offerte per Operai generici, Turnisti, Assemblatori meccanici, Magazzinieri, Addetti stampaggio materie plastiche, Manutentori industriali. Ma anche Impiegati quali Buyer, Specialisti Selezione del personale, Programmatori e Pianificatori della produzione, Controller, Addetti Marketing. Nel territorio vicentino ci sono opportunità per Operai alimentari, Operatori fast food, Magazzinieri, Manutentori elettromeccanici di impianti, Operatori CAD/CAM, Assemblatori meccanici. Nell’impiegatizio: Ingegneri gestionali, Production planner, Project manager, Progettisti meccanici, Responsabili di magazzino, Impiegati commerciali, Contabili, Back office estero, Quality engineer. Nella zona di Venezia è grande la richiesta nel settore calzaturiero, moda e turismo per: Operai addetti scarnitura sneakers, Addetti taglio pelli, Lavorazione sottopiedi e solette, Controllo qualità tomaie, Magazzinieri. Addetti showroom, HR, Addetti Paghe, Segreteria hotel. A Belluno e limitrofi sono attive ricerche nell’industria dell’occhiale: Addetti assemblaggio, animatura, finitura, burattatura, saldatura, confezionamento e controllo qualità occhiali nonché, nei settori metalmeccanico, plastica ed edilizia Magazzinieri, Operai stampaggio, Elettricisti, Cablatori, Operai edili, Manutentori. Tutte le offerte sono costantemente aggiornate sul sito www.eurointerim.itLa ricerca può essere fatta per Area Funzionale e Provincia oppure per Filiale.