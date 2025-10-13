Cucciolo cade in un dirupo a Chiampo, salvato dai vigili del fuoco

Chiampo (Vi) – Attorno alle 12.45 di domenica 12 ottobre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Mistrorighi, nel comune di Chiampo, per soccorrere un cucciolo di circa due mesi caduto accidentalmente in un dirupo profondo circa 40 metri. L’animale era scappato alla proprietaria durante una passeggiata.

La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Arzignano, intervenuta con due mezzi e cinque operatori, ha raggiunto la zona e, grazie all’intervento di un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha effettuato una calata fino al punto in cui si trovava il cane.

Il cucciolo è stato recuperato e messo in sicurezza, per poi essere riconsegnato, incolume, alla proprietaria. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore.