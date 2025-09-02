Crisi Cam e Cam Evolution di Chioggia, convocato nuovo incontro del tavolo regionale

In merito alla situazione delle aziende CAM e CAM Evolution, l’assessore regionale al Lavoro Valeria Mantovan dichiara:“Come avevo già anticipato ho provveduto a convocare per il 9 settembre un nuovo incontro del tavolo di crisi avente ad oggetto la crisi dell’azienda CAM (Conservificio Allevatori Molluschi) e della sua controllata, la CAM Evolution di Chioggia (VE). La CAM ha un concordato in esecuzione e questo rende la situazione più complessa e difficile da sbloccare, soprattutto per i 43 lavoratori in organico che da mesi non percepiscono lo stipendio”.“In questi giorni, insieme all’Unità di crisi aziendali e alle altre strutture tecniche regionali, siamo in costante contatto con la parte sindacale e ci stiamo confrontando con le aziende e i loro consulenti per definire soluzioni in termini di indennità e/o possibili ammortizzatori sociali in grado di assicurare il sostegno dei lavoratori. Inoltre, qualora si rivelassero necessarie, ho già assicurato la disponibilità della Regione a rendere utilizzabili le politiche attive del lavoro per il ricollocamento dei lavoratori”, conclude l’Assessore.