Un uomo di 73 anni, Armando Boller di Chiampo, è morto ieri pomeriggio mentre si trovava in via Menaspà a Durlo di Crespadoro. Era andato a funghi nei monti di Crespadoro ed è stato probabilmente colto da malore. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare la salma che si trovava in una zona impervia. A dare l’allarme sono stati i famigliari che non l’hanno visto rientrare