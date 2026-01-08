Crans Montana – Nuove immagini dalla notte dell’incendio: la titolare ripresa mentre lascia il locale con l’incasso

Continuano a emergere elementi sull’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale La Costellation di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 giovani. Gli investigatori avrebbero acquisito nuovi filmati che aggiungono dettagli cruciali sui minuti immediatamente successivi allo scoppio delle fiamme.

Le immagini, registrate da telecamere di sorveglianza installate all’esterno del locale, mostrerebbero il figlio maggiore di Jessica Maric Moretti, indicato come responsabile dello staff, mentre tenta di sfondare le vetrate della terrazza chiusa a veranda. In un altro video la donna, comproprietaria del bar, sarebbe stata ripresa mentre si allontana dall’edificio in fiamme portando con sé la cassa.

Oltre ai filmati esterni, gli inquirenti stanno analizzando anche le registrazioni delle telecamere interne. Se venisse confermato che madre e figlio si sono allontanati senza prestare aiuto alle persone rimaste intrappolate, potrebbero essere chiamati a rispondere anche dell’ipotesi di omissione di soccorso.

L’inchiesta prosegue per ricostruire con precisione le responsabilità e la sequenza degli eventi di una tragedia che ha profondamente scosso la Svizzera.