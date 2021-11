Covid in Veneto, salgono i contagi e i ricoveri. Vicenza seconda per nuovi contagi

Il Covid avanza in Veneto: salgono ancora i contagi con 883 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Così come le vittime che sono 7 nelle ultime 24 ore. I ricoverati in area non critica sono 261 (+4), quelli in terapia intensiva 58 (+6). Prima per contagi Treviso, con 214, a seguire Vicenza con 180, a Padova e Verona 140 ciascuna, a Venezia 138, chiudono Belluno con 47 casi e a Rovigo 11.