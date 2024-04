Casa di riposo e centro diurno, aumentano i posti a Chiampo

Otto posti letto in più in casa di riposo e sei posti in più al centro diurno “La Corte”. È la risposta dell’Ipab “S. Antonio” Chiampo e Alta valle a quella che sta diventando una vera e propria emergenza, ossia il progressivo invecchiamento della popolazione (con le connesse esigenze di assistenza) e le lunghe liste di attesa per l’ingresso nei centri servizi (l’Uripa, Unione Regionale Istituti Per Anziani Della Regione Veneta, calcola che attualmente, in Veneto, siano 4.500 gli anziani che stanno aspettando di accedere ad una struttura residenziale).

Grazie all’autorizzazione della Regione del Veneto, giunta tramite l’Ulss 8 Berica, la capacità ricettiva dell’Ipab “S. Antonio” passa, quindi, da 112 a 120 posti letto. L’aumento da 14 a 20 posti al centro diurno sarà invece realizzato entro la fine dell’anno, grazie alla riorganizzazione degli spazi interni. Anche in questo caso, l’intervento è stato autorizzato dalla Regione del Veneto ed è già stato inserito nel Piano di Zona approvato dalla Conferenza dei sindaci.

“Anche questo è un modo per rispondere ai crescenti bisogni del nostro territorio, considerando le difficoltà del comparto – spiega il presidente dell’Ipab, Alessandro Tonin –. Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Think Thank Nord Est, in 10 anni il Vicentino ha perso 13.000 abitanti e nel 2042 gli over 65 saranno un terzo della popolazione, mentre solo il 20% avrà meno di 24 anni. Se a ciò aggiungiamo l’attuale carenza di posti letto, si può certamente dire che saremo di fronte ad un’emergenza annunciata: tanti anziani e super anziani e scarsa capacità di assistenza. Il nostro è solo un passo iniziale, ma ritengo che in questo contesto sia molto significativo. Già questa settimana inizieremo ad accogliere i primi nuovi ospiti della casa di riposo, dando così una prima concreta risposta al territorio che serviamo”.

“È con grande soddisfazione che accolgo l’annuncio dell’Ipab ‘S. Antonio’ riguardante l’aumento dei posti letto nella nostra casa di riposo e del centro diurno ‘La Corte’ – afferma il sindaco di Chiampo, Filippo Negro –. Questa è una notizia estremamente importante per la nostra comunità, poiché risponde in modo concreto e tangibile alle crescenti esigenze legate all’invecchiamento della popolazione nel nostro territorio. L’aumento dei posti letto e dei servizi offerti rappresenta un passo significativo nel garantire un’adeguata assistenza agli anziani e alle loro famiglie, affrontando così una sfida cruciale per la nostra società. Ringrazio l’Ipab ‘S. Antonio’, la Regione del Veneto, l’Ulss 8 Berica e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante miglioramento nella nostra struttura di assistenza agli anziani. Come Amministrazione comunale, continueremo a lavorare in stretta collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte per garantire il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini anziani. Questo passo avanti rappresenta un segnale tangibile del nostro impegno a fornire risposte concrete alle esigenze della nostra comunità e siamo determinati a continuare su questa strada per assicurare un futuro migliore per tutti i nostri cittadini”.