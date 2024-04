Vicenza fiorita per gli Alpini: interventi di AMCPS

Vicenza si prepara con entusiasmo per ospitare la 95° Adunata degli Alpini, che si terrà dal 10 al 12 maggio. Numerosi sono i lavori in corso per rendere la città ancora più bella e accogliente in vista dell’arrivo di migliaia di alpini e cittadini provenienti da tutta Italia. In particolare, la società AMCPS, parte integrante del Comune di Vicenza, sta compiendo uno sforzo eccezionale per regalare ai vicentini una città “fiorita”.

L’obiettivo principale è quello di realizzare interventi duraturi nel tempo, non limitati ai soli tre giorni dell’Adunata, ma capaci di arricchire la città per tutta la stagione estiva. Si stanno posizionando strutture verticali fiorite in Piazza De Gasperi, in Corso S. Felice Fortunato e alle Scalette di Monte Berico, oltre a balconiere in punti strategici della città. Queste strutture verranno riutilizzate successivamente sui ponti della città.

Anna Peruffo, responsabile del Reparto Verde di AMCPS, sottolinea che l’impatto visivo sarà notevole e rappresenterà un’accoglienza speciale per tutti i visitatori dell’Adunata. Nonostante la fioritura non sia ancora completa, sono stati impiegati trattamenti speciali in serra per favorire la crescita delle piante. I fiori scelti sono gerani nei colori bianco e rosso, rappresentativi di Vicenza.

Oltre a questi interventi, si segnalano anche la riqualificazione delle aiuole con piante perenni fiorite in varie zone della città, tra cui l’aiuola Moresco, le Scalette di Monte Berico, viale Verdi, l’area fronte alla stazione, l’aiuola Eretenio – Venezia e la fontana della Biblioteca Bertoliana.