La montagna russa più alta del mondo è vicentina: ecco dove si trova

È di provenienza italiana la firma per la montagna russa a triplo lancio più alta e veloce al mondo, realizzata dall’azienda vicentina specializzata in giostre meccaniche Zamperla.

Chiamato Top Thrill 2, questo innovativo roller coaster è stato inaugurato dopo due anni di lavoro presso il parco divertimenti Cedar Point a Sandusky, Ohio. Viaggiando a una velocità di 193 chilometri all’ora e raggiungendo un’altezza di 128 metri, i vagoni offrono un’esperienza adrenalinica unica.

“Chiamateci pure giostrai, è quello che facciamo da tre generazioni”, commenta il presidente e CEO Antonio Zamperla. “Questo progetto significa moltissimo per i nostri 450 dipendenti, entusiasti di aver portato sul mercato globale la nuova generazione di tecnologie nella progettazione dei roller coaster”.

Il Top Thrill 2 offre tre lanci adrenalinici, ciascuno accompagnato da momenti di “airtime” (sensazione di assenza di peso). Tra questi, spicca il lancio all’indietro più veloce del mondo: il primo lancio in avanti porta i passeggeri a 119 km/h, il secondo, all’indietro, a 163 km/h e il terzo lancio, di nuovo in avanti, a 193 km/h.

Questo straordinario progetto è stato realizzato grazie a una stretta collaborazione tra il team di ingegneri di roller coaster di Zamperla e Cedar Point. Tra le innovazioni tecniche, spiccano un telaio fresato in alluminio senza saldature, ruote giganti da 530 millimetri per supportare alte velocità e dissipare energia, e l’uso della fibra di carbonio per rendere il treno più leggero e conferirgli un design aerodinamico simile a quello di un’auto da corsa.

Cedar Point, che ospita questa incredibile attrazione, è il secondo parco divertimenti più antico del Nord America, vantando 68 attrazioni, tra cui 18 montagne russe. Proprietà di Cedar Fair Entertainment Company, uno dei più grandi operatori di parchi divertimenti e resort al mondo, Cedar Point offre un’esperienza unica nel suo genere, con una vasta gamma di attrazioni e servizi.