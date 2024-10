Veneto – Nascono 34 nuovi Distretti del Commercio: 14 sono vicentini

“Sono davvero felice di annunciare l’approvazione della delibera che, oltre a rinnovare il riconoscimento a 11 distretti istituiti nel 2021, riconosce 34 nuovi distretti del commercio in Veneto con il coinvolgimento di 55 Comuni. Con questa nuova tornata arriviamo a 173 distretti riconosciuti con ben 303 Comuni coinvolti. Questo significa che oltre la metà delle amministrazioni comunali hanno sposato il modello di distretto del commercio che la Regione ha voluto come strumento di rilancio dei centri urbani attraverso la valorizzazione dei negozi al dettaglio e dei locali”.

Questo il commento dell’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato che annuncia il via libera di giunta alla delibera che approva le proposte di riconoscimento dei distretti del commercio presentate dalle amministrazioni comunali nel 2024.

“I nostri distretti del commercio rappresentano la strategia per rivitalizzare centri urbani e piazze su cui punta la Regione del Veneto per rilanciare il commercio al dettaglio – precisa Marcato -. In questi anni si è rivelato un modello vincente perché permette di aggregare piccole e medie imprese in progetti che mirano ad aumentare attrattività e competitività degli esercizi commerciali, per sviluppare innovazione, valorizzare e promuovere le eccellenze di vendita, enogastronomiche e storiche locali”.

Le proposte di riconoscimento per il 2024 complessivamente pervenute sono 34 e coinvolgono complessivamente 55 Comuni, considerato che, secondo la normativa regionale, i Comuni possono presentare la richiesta di riconoscimento anche in forma associata. Delle suddette 34 proposte 22 riguardano l’istituzione di distretti urbani, ossia costituiti da una sola amministrazione comunale e 12 sono riferite a distretti territoriali, ossia costituiti da due o più Comuni.

La delibera accoglie anche le istanze presentate dai Comuni di Adria (RO), Bussolengo (VR), Conegliano (TV), Montecchio Maggiore (VI), Peschiera del Garda (VR), Ponzano Veneto (TV), Susegana (TV), Valdobbiadene (TV) e Villorba (TV) per l’ampliamento della perimetrazione dei rispettivi distretti del commercio riconosciuti dalla Giunta regionale nelle precedenti annualità, consentendo ai Comuni stessi di intervenire con azioni maggiormente efficaci che coinvolgano un territorio più ampio di quello inizialmente individuato in occasione dell’originario riconoscimento.

A seguito del provvedimento approvato oggi i distretti del commercio complessivamente riconosciuti dalla Regione del Veneto anche con riferimento alle precedenti annualità saranno 173 (117 distretti urbani e 56 territoriali) con il coinvolgimento complessivo di 303 amministrazioni comunali, pari a circa il 54% dei Comuni veneti.

