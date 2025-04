Raffica di interventi in montagna: grave escursionista che scivola per 40 metri

Escursionista ferita a Cison di Valmarino, salvata con il verricello. Quattro interventi del Soccorso Alpino in un solo giorno

Cison di Valmarino (TV), 12 aprile 2025 – È stata tratta in salvo cosciente, ma con un possibile grave politrauma, una donna di 62 anni di Pordenone, scivolata per oltre 40 metri lungo un tratto ripido del sentiero che scende dal Bivacco dei Loff, sulla Costa del Vent. L’incidente è avvenuto attorno alle 13.30: a lanciare l’allarme sono stati i tre compagni di escursione.

Ricevute le coordinate, l’elicottero di Treviso Emergenza è intervenuto con il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica, calati tra gli alberi con un verricello di 80 metri. La donna, finita contro una pianta nel fondovalle, è stata stabilizzata e caricata in barella. In supporto sono stati elitrasportati anche due operatori del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane. L’escursionista è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Treviso, mentre i compagni di gita sono stati riaccompagnati al piazzale Peroz.

Escursionista bloccato su un canale nella Val Canzoi

In mattinata, attorno alle 10.30, un 48enne di Montebelluna è rimasto bloccato in un ripido canale mentre tentava di risalire il sentiero per la Forcelletta, tra Val Canzoi e Valle di Lamen. L’uomo ha imboccato erroneamente un canale impervio, arrampicandosi per una cinquantina di metri fino a trovarsi impossibilitato a proseguire. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore lo ha individuato e recuperato con un verricello di 10 metri.

Salvata una cagnolina caduta in un canalone

Poco dopo, il Soccorso Alpino di Feltre è intervenuto per soccorrere Nuvola, una femmina di pastore del Lagorai, precipitata in un canalino nella Valle di Lamen. Il proprietario, che percorreva la cresta del Dosso Perazze con i suoi due cani, ha sentito l’animale abbaiare molto più in basso. Quattro soccorritori, elitrasportati dalla Protezione Civile del Veneto, hanno raggiunto la zona. Uno di loro, calato con la corda, ha trovato la cagnolina a circa 70 metri più sotto: con una ferita vicino all’occhio ma in buone condizioni, è stata imbragata e recuperata. Proprietario, cani e soccorritore sono stati trasportati a Lamen.

Uomo ferito nella notte a Lorenzago di Cadore

Alle 5 del mattino, infine, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino del Centro Cadore per un 61enne di Vigodarzere (PD), caduto dalle scale della sua baita a Borbe, in località Lorenzago di Cadore. Impossibilitato a muoversi per una lussazione alla spalla, è stato soccorso da una squadra entrata dalla finestra. Il medico di Stazione ha stabilizzato l’uomo, che ha potuto essere accompagnato al pianoterra e imbarellato. Dopo un trasporto a spalla di circa 200 metri fino alla strada, è stato affidato all’ambulanza e portato all’ospedale di Belluno.

Una giornata intensa per il Soccorso Alpino, impegnato in quattro delicati interventi in diverse zone delle Prealpi e Dolomiti venete.