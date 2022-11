COSTABISSARA DONA UNA CARROZZINA ALL’EX ASSESSORE

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Al Centro Servizio Anziani Frigo di Costabissara, una giornata di festa: l’amministrazione comunale e l’associazione Ali d’Argento hanno donato a Gian Nicola Zanin, ex assessore del comune, che tanto ha dato a Costabissara in passato, una carrozzina per effettuare i suoi spostamenti più facilmente. Servizio di Elisa Santucci.