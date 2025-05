Cornedo Vicentino – Recuperata l’auto di Leone e Francesco Nardon dal greto dell’Agno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

È stata recuperata questa mattina, nel greto del torrente Agno a Cornedo Vicentino, la Fiat Ulisse su cui viaggiavano Leone e Francesco Nardon, padre e figlio morti nel tragico crollo del ponte in località Ponte dei Nori, a Valdagno, lo scorso 17 aprile.

Il relitto dell’auto, sommerso da detriti e trascinato dalla forza dell’acqua, è stato liberato e recuperato dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogrù del comando di Verona per sollevare la carcassa e caricarla su un carro attrezzi. Il veicolo è stato poi trasferito in un deposito giudiziario, dove verrà esaminato dai periti incaricati dalla Procura della Repubblica, nell’ambito dell’indagine in corso.

Le operazioni di recupero, rese particolarmente complesse dalle condizioni del fiume e dalla posizione del veicolo, sono durate circa un’ora e mezza.

L’inchiesta sulla tragedia prosegue con l’ipotesi di omicidio colposo plurimo, al momento senza indagati.