Cornedo Vicentino: inaugurata una nuova filiale di banca

Grande partecipazione all’inaugurazione. Una festa di comunità nel segno della cooperazione, dell’inclusione e dello sviluppo sostenibile.

Sabato 25 ottobre si è tenuta a Cornedo Vicentino, in via Monte Verlaldo 32, l’inaugurazione della nuova filiale di Bvr Banca Veneto Centrale, nel cuore della Valle dell’Agno. Un momento di festa e condivisione, che ha rinnovato il forte legame della banca con il territorio e la sua volontà di continuare a essere un punto di riferimento concreto per famiglie, imprese e comunità locali.

Numerosi i partecipanti all’evento: soci, clienti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e del volontariato locale. Una comunità viva e presente, che ha accolto con entusiasmo l’apertura di una nuova sede pensata per essere vicina alle persone, capace di ascoltare, sostenere e accompagnare i bisogni reali del territorio.

A portare i saluti istituzionali sono stati il Vicepresidente vicario Flavio Stecca, il Direttore Generale Claudio Bertollo e il Condirettore Generale Giovanni Iselle, insieme ai sindaci di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro, e di Castelgomberto, Davide Dorantani. Con loro anche Luisa Rossi, Assessora al Bilancio, Tributi, Commercio e Attività Produttive del Comune, e i parroci don Claudio Bassotto e don Domenico, che hanno accompagnato la cerimonia con la loro benedizione.

«Le persone e il contatto umano contano più di ogni tecnologia – ha dichiarato Flavio Stecca – Una Banca di Credito Cooperativo vive di relazioni dirette e di fiducia reciproca: è questa la nostra forza e la nostra identità».

Il Direttore Generale Claudio Bertollo ha ringraziato i collaboratori, «che ogni giorno mettono a disposizione un volto, la passione e la propria storia», ribadendo l’impegno della banca nei confronti delle comunità locali.

Un impegno confermato anche dal Condirettore Giovanni Iselle, che ha ricordato come «solo nel 2024 Bvr Banca abbia sostenuto oltre 900 iniziative, per un totale di quasi 1,4 milioni di euro destinati al territorio».

Iselle ha, altresì, sottolineato il valore simbolico dell’inaugurazione in un anno speciale: «Il 2025 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale delle Cooperative, con il tema “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”. Anche questa apertura, oggi, è un segno tangibile di come il Credito Cooperativo continui a generare valore, a fianco delle persone, dei territori e delle loro sfide quotidiane».

L’inaugurazione ha rappresentato anche l’occasione per presentare al pubblico il team della nuova filiale: Elena Tiso, referente, insieme ai colleghi Alberto Toro e Anna Beschin, sarà il volto quotidiano della banca per i cittadini di Cornedo e dei comuni limitrofi.

Dopo il taglio del nastro, soci e clienti hanno potuto visitare i locali e partecipare a un momento conviviale. La giornata si è conclusa in un clima festoso e di forte coinvolgimento, sottolineando il ruolo della cooperazione come motore di una crescita sostenibile e condivisa, nel solco della tradizione delle Casse Rurali, nate all’ombra dei campanili sull’onda dell’enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.

Con questa nuova apertura, Bvr Banca Veneto Centrale consolida la propria presenza nella Valle dell’Agno, confermando la propria missione: costruire ogni giorno una banca autenticamente vicina, capace di coniugare solidità, innovazione e valori cooperativi.