Colli Euganei – Ritrovata la donna scomparsa nei boschi dopo un incidente

Ore 15

E’ stata ritrovata la donna scomparsa sui Colli Euganei (zona Monte Rua) ieri sera dopo un incidente. Le operazioni di ricerca erano scattate già da ieri. Si tratta di Maria Antonietta Avanzi. Ecco l’aggiornamento da parte del Soccorso Alpino

È stata ritrovata attorno alle 13.30, a circa 3 chilometri di distanza da dove era uscita di strada con la sua auto, l’anziana le cui ricerche erano partite ieri sera, a seguito della sua stessa richiesta di aiuto. Con una probabile frattura alla gamba, in possibile ipotermia dopo la notte all’aperto, M.A., 82 anni, di Este (PD), è stata trovata sdraiata a terra e cosciente dal proprietario di un uliveto, sito in prossimità della vecchia strada in disuso che porta all’Eremo del Monte Rua. Ieri verso le 22.30 i Carabinieri del Comando di Galzignano Terme erano stati chiamati dalla donna: era partita da Este per andare a fare una camminata con il cane sui colli, era uscita si strada finendo bloccata in una scarpata, ma non sapeva dare indicazioni del luogo. Scattato l’allarme, il Soccorso alpino di Padova è stato attivato assieme ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile. Prioritario, ritrovare la macchina, anche perché l’anziana non rispondeva più alle chiamate. Le squadre hanno percorso tutta la notte il reticolo viario della zona, i Vigili del fuoco avevano delimitato un’area più ristretta risalendo all’ultima cella agganciata dal cellulare, tra Galzignano, Turri e Monte Rua. Il Soccorso alpino è rientrato alle 5 restando a disposizione dei Vigili, qualora, rinvenuta l’auto, fosse necessario supporto nel recupero o la donna non fosse al suo interno. Questa mattina alle 10 un escursionista si è imbattuto nella macchina, sotto la strada che sale all’Eremo del Monte Rua, la donna però non era nell’abitacolo. L’anziana aveva imboccato una pista di downhill, finendo una sessantina di metri più sotto e rimanendo bloccata. Sono quindi ripartite le ricerche, facendo arrivare anche le unità cinofile molecolari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Fortunatamente, attorno alle 13.30, la chiamata dell’uomo che l’aveva ritrovata non distante dal suo casolare. Sul posto è stata dirottata una squadra di soccorritori, tra i quali un’infermiera, e i Vigili del fuoco. Una volta raggiunta, alla donna è stata data prima assistenza e le è stata stabilizzata la gamba. Caricata in barella, l’infortunata è stata poi trasportata a spalla per un centinaio di metri fino all’ambulanza. Il suo cane, che stava bene, è stato ritrovato all’interno dell’auto.

La notizia

Continuano incessantemente le ricerche sui Colli Euganei, della donna di 82 anni che nella tarda serata di martedì 11 gennaio è uscita di strada a bordo della propria auto. Lei stessa ha dato l’allarme, ma poi, in stato confusionale, si è persa nei boschi. L’incidente è avvenuto su una strada sul Monte Rua nella zona di Valsanzibio-Torreglia e proprio nella zona si concentrano le ricerche, con i vigili del fuoco impegnati, coadiuvati da un elicottero. Si teme per il suo stato di salute, considerando le temperature rigide raggiunte nella notte. A Torreglia in Piazza Mercato vi è il campo base per gli uomini impegnati nelle ricerche.