Cittadella, rave abusivo: 54 giovani denunciati

Il Giornale di Vicenza di oggi riporta del rave party avvenuto lungo il Brenta, a Cittadella, e che ha coinvolto giovani vicentini, bassanesi e in generale da tutto il Veneto. L’evento è stato interrotto dai carabinieri, che hanno denunciato 54 ragazzi, tutti tra i 18 e i 30 anni, ma in tanti sono riusciti a scappare. Per chi invece è stato denunciato, dovrà rispondere di invasione di terreni e violazione delle norme anti-Covid.

L’evento, organizzato tutto sul web, si è svolto nella frazione di Santa Croce Bigolina. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire quando una residente ha chiamato alle 4, dopo ore di musica techno. I militari sono arrivati sul posto intorno alle 7 della mattina, dove hanno trovato decine di giovani che facevano festa sulle rive del fiume. I giovani avevano parcheggiato le macchine lungo la strada ed erano pronti ad accamparsi con tende e sacchi a pelo.

La difesa dei giovani era legata al fatto che non disturbassero nessuno con la loro musica. L’identificazione è durata un paio d’ore e ha portato alla luce il fatto che i ragazzi erano arrivati da tutto il Veneto: una ventina di padovani, una ventina di trevigiani, ma anche Rovigo, Belluno, Venezia, Bassano, Vicenza.