Risse, danneggiamenti, violazioni di legge: chiusura immediata di un bar in centro storico (Parla il Questore Sartori – VIDEO)

Il Questore di Vicenza Paolo Sartori ha disposto la sospensione della licenza e l’immediata chiusura del bar “Ai Due Calici” che si trova in centro storico in Contrà Pescherie Vecchie e già salito alle cronache nei mesi scorsi per altri gravi episodi di risse e disturbo della quiete pubblica, nonchè di mancato rispetto delle norme anti-Covid. Il provvedimento durerà 15 giorni ed è conseguente alle gravi problematiche di sicurezza e ordine pubblico che si sono verificate negli ultimi tempi. Problematiche culminate con delle risse nelle ultime settimane, tra i clienti del locale stesso: l’ultimo episodio risale proprio allo scorso weekend. Una rissa innescata da alcuni avventori del locale che si sono resi protagonisti anche delll’effrazione di una porta di ingresso di un condiminio, con la comprensibile preoccupazione dei residenti. Peraltro, uno dei protagonisti, brandiva una pistola semiautomatica. All’arrivo delle volanti, chiamate dai residenti preoccupati, alcuni si sono dati alla fuga ma 2 soggetti sono stati fermati. Per loro è scattato il divieto di accesso ai pubblici esericizi per due anni nel centro storico berico.