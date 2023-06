CHIAMPO – Sottotetto a fuoco: i vigili del fuoco limitano l’incendio (foto e video)

Alle 5:45, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Padre Maurizio Rosà a Chiampo per l’incendio divampato nel sottotetto di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Arzignano, Vicenza e Verona con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e 14 operatori, dopo la segnalazione di odore di fumo, hanno individuato nel sottotetto dell’abitazione l’origine delle fiamme, dovuta ad un incendio a lenta combustione. Il sottotetto utilizzato come deposito dell’abitazione era stipato di masserizie andate tutte bruciate. Danni da percolazione all’abitazione sottostante. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco dopo le 9. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.