CHIAMPO – Ruba bici davanti alla biblioteca: trovato e denunciato 42enne

I militari del Comando Compagnia di Valdagno nel corso della giornata del 28 giugno 2023 hanno denunciato un cittadino indiano di 42 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato di una bicicletta verificatosi il 27 giugno in Chiampo.

Nel tardo pomeriggio del 27 giugno presso la Stazione Carabinieri di Chiampo veniva denunciato il furto di una bicicletta che era stata parcheggiata presso il piazzale antistante la locale biblioteca comunale.

Il furto avvenuto in orario pomeridiano veniva tuttavia ripreso dalle locali telecamere di videosorveglianza che riprendevano alcuni dettagli del soggetto che aveva sottratto illecitamente la bicicletta.

I militari della locale Stazione Carabinieri acquisite le immagini avviavano quindi una attenta ricerca del soggetto nell’ambito del territorio, attivando tutte le varie articolazioni della Compagnia. Gli stessi militari della Stazione di Chiampo nel corso di un servizio di controllo del territorio notavano durante la mattinata del 28 giugno un soggetto che per caratteristiche fisiche ed abbigliamento poteva corrispondere all’autore del furto. Fermato dagli operanti lo stesso nell’arco di breve tempo decideva di consegnare la bicicletta sottratta il giorno precedente nei pressi della biblioteca comunale, custodita in un locale nella sua disponibilità.

Il mezzo recuperato dai militari operanti è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della

Autorità Giudiziaria berica.

Il quarantaduenne dovrà rispondere di furto aggravato.