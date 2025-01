Chiampo – Riapre via Corpegan dopo la frana

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo circa dieci giorni di chiusura, via Corpegan è stata riaperta al traffico, grazie all’intervento di messa in sicurezza della frana che insisteva sul tratto stradale. L’intervento, realizzato con fondi comunali per un importo di 43 mila euro, ha permesso di consolidare il versante attraverso l’installazione di gabbie tirantate, garantendo così la stabilità dell’area e la sicurezza della circolazione.