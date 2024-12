Chiampo – Incendio in abitazione: giovane intossicato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 20:20 di sabato, 28 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Radi a Chiampo (VI) per l’incendio divampato in un’abitazione affiancata: un giovane intossicato. Il 25enne sorpreso dalle fiamme è stato salvato dai vicini di casa che l’hanno aiutato ad uscire da una finestra.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e in rinforzo da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e un modulo antincendio per un totale di 7 operatori, hanno spento le fiamme, che avevano già interessato completamente l’appartamento al piano terra con travature in legno di circa 60 mq.

Il giovane è stato preso in cura dai sanitari del Suem intanto arrivati sul posto.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L’abitazione interessata dalle fiamme e quella sovrastante sono al momento inagibili.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz’ora prima della mezzanotte.