CHIAMPO – Cade dalla parete di roccia mentre scala assieme al figlio: ferito e recuperato da elicottero

Incidente alla parete di roccia di località Zonati a Chiampo stamane. Un uomo, che stava risalendo la parete assieme al figlio, è caduto da diversi metri d’altezza procurandosi diverse ferite e contusioni. Il ferito era cosciente al momento del soccorso e non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono da verificare. Sarebbe caduto da un’altezza di almeno 5 metri. Non è ancora chiara la dinamica della caduta.

Secondo le prime informazioni l’uomo ferito sarebbe un 72enne di Chiampo, iniziali L.D.S, che si trovava sulla parete con il figlio F.D.S.

Sul posto è intervenuto un elicottero di Verona Emergenza che ha portato il ferito all’ospedale di Vicenza. Il figlio è rimasto illeso. Sul posto anche il Soccorso Alpino di Recoaro-Valdagno. Anche il vicesindaco Filippo Negro si è recato sul luogo per verificare quanto fosse successo.

(La foto è stata ricavata da Facebook: Sei di Chiampo se…)