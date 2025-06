CHE SI FA NEI VENERDÌ DI LUGLIO? SI VA A LONIGO! e stasera e domani un’anteprima

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Torna anche quest’anno l’appuntamento con i “Venerdì di Luglio”, la manifestazione che da anni anima il centro storico di Lonigo, trasformandolo in un punto di incontro tra gastronomia, musica e intrattenimento per tutte le età.

Diventata ormai una vera e propria tradizione leonicena, la rassegna richiama ogni estate migliaia di visitatori, grazie alla qualità delle proposte e alla suggestiva cornice cittadina in cui si svolge.

Si inizierà con due serate speciali questo weekend venerdì 20 e sabato 21 giugno con “Al Fresco Festival” (Piazza XXV Aprile, con musica, food, drink, market e workshop), per poi proseguire Lo-gin la prossima settimana poi con veri e propri venerdì di luglio con un programma ricco di eventi, concerti dal vivo, degustazioni e spettacoli lungo le vie e le piazze del centro.

Un’occasione per vivere la città in modo diverso, valorizzando il commercio locale e il patrimonio culturale di Lonigo, in un clima festoso e partecipato.