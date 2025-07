Carlyle tratta la cessione di Dainese ai suoi creditori, nel 2024 ha perso 120 milioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Carlyle sta trattando la cessione di Dainese a Hps Investment Partners e Arcmont Asset Management, creditori del gruppo che produce abbigliamento protettivo per motociclisti, ciclisti, sport invernali ed equitazione. Lo riferisce Bloomberg e lo cita oggi Ansa Veneto citando fonti vicine alla trattativa. Dainese, acquistata da Carlyle nel 2022, ha continuato ad accumulare perdite, costringendo il fondo di private equity ad intavolare negoziati all’inizio di quest’anno con Hps e Arcmont, che ne avevano finanziato l’acquisizione sottoscrivendo 285 milioni di euro di private bond.Per effetto delle trattative Dainese ha rinviato il pagamento di una cedola che sarebbe dovuta maturare questa settimana. “Dainese è impegnata in discussioni costruttive con i suoi partner finanziari relativamente a una ricapitalizzazione del business”, ha dichiarato un portavoce della società. “Ciò allo scopo di rafforzare la struttura di capitale e di migliorare la sua flessibilità finanziaria dopo che il business ha dovuto affrontare le difficoltà del mercato”. Nel 2024 Dainese ha visto le sue perdite quasi triplicare a 120 milioni di euro, dopo aver svalutato l’avviamento per 86 milioni e aver registrato un rallentamento nella domanda. Alla fine del 2024 Carlyle ha iniettato 15 milioni di euro in Dainese per aiutarla a rispettare i parametri finanziari dei suoi prestiti. In ogni caso il processo di ricapitalizzazione, assicura Dainese, “non avrà effetti sull’operatività quotidiana, sui dipendenti, sui fornitori e sui clienti”.

