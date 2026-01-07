Berlino rimane al buio per giorni: ripristinata l’elettricità dopo sabotaggio di un gruppo di estrema sinistra

Mercoledì 7 gennaio la corrente elettrica è stata finalmente ripristinata in tutte le abitazioni della zona sud di Berlino, dopo essere rimaste senza elettricità a causa di un sabotaggio avvenuto sabato. L’interruzione, causata da un incendio che ha coinvolto i cavi di una sottostazione elettrica nella zona sud-ovest della città, aveva lasciato al buio 45.000 abitazioni e 2.200 aziende, alcune delle quali rimaste al freddo. Martedì, metà di queste abitazioni era ancora senza corrente.

«Posso informarvi che la fornitura è stata completata dalle 14:10 (13:10 GMT)», ha dichiarato alla stampa il ministro dell’Economia del governo regionale di Berlino, Franziska Giffey.

Il sabotaggio è stato rivendicato da un gruppo di estrema sinistra chiamato Vulkangruppe (“Gruppo Vulcano”), e le autorità tedesche ne hanno confermato l’autenticità. «Riteniamo accertata l’autenticità della lettera di rivendicazione – ha spiegato la portavoce del Ministero dell’Interno Sonja Kock – Non ci sono prove che suggeriscano un’operazione sotto falsa bandiera da parte della Russia», nonostante Berlino accusi regolarmente Mosca di tentativi di sabotaggio tramite gruppi o individui manipolati.

Martedì la Procura federale tedesca, responsabile della lotta al terrorismo, ha aperto un’inchiesta per sabotaggio e appartenenza a un’organizzazione terroristica.

Il Vulkangruppe ha rivendicato una dozzina di attacchi dal 2011, tra cui un sabotaggio contro una fabbrica Tesla vicino a Berlino nel marzo 2024, quando le linee elettriche del sito furono incendiate. Gli episodi evidenziano le difficoltà della Germania nel proteggere le infrastrutture critiche, in un periodo in cui il Paese segnala frequenti tentativi di attacchi ibridi da parte della Russia.