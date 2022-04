BASSO VICENTINO – “Finti tecnici” sulla porta di casa: 4 anziane vittime di truffe

Nelle ultime ore c’è stato un incremento di truffe agli anziani nel Basso Vicentino. Come riferisce il Comando dei Carabinieri locale, tra Lonigo, Noventa Vicentina e Montegaldella sono stati ben 4 i casi di truffe segnalati. Due tentati e due purtroppo andati a buon fine. In tutti i casi i truffatori si sono presentati alla porta di casa come sedicenti “tecnici del gas o dell’acqua”, chiedendo di poter svolgere dei controlli all’interno dell’abitazione. Una signora di 86 anni non è inizialmente caduta nel tranello e li ha mandati via, ma poco dopo sull’uscio si è presentato un finto Carabiniere che ha intimato la signora ad andare in caserma a fare denuncia. Mentre l’anziana quindi si è precipitata dalla figlia per farsi accompagnare, i ladri hanno sfondato la porta e rubato 7.500 euro e un bracciale dal valore di 500 euro all’ignara anziana. L’altra truffa riuscita è avvenuta a Montegalda nei confronti di un’anziana 83 anni: stesso modus operandi e i ladri hanno rubato 2 fedi e 500 euro in contanti alla malcapitata. Due invece le truffe non andate a segno: una a Lonigo e un’altra nuovamente Noventa: entrambe le anziane, di 85 e 82 anni, non sono cadute nella trappola architettata dai malviventi.