BASSANO – Ruba negli spogliatoi durante la partita: arrestato 28enne (che doveva essere agli arresti domiciliari)

Domenica 19 novembre, verso le ore 11:20, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto, per tentato furto aggravato, un pluripregiudicato 28enne di Bassano del Grappa (Vicenza).

L’intervento dei militari era stato richiesto, tramite il numero di emergenza 112, alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, da un dirigente di una delle due squadre di calcio giovanili che ieri mattina si stavano affrontando presso lo Stadio Giusti, il quale aveva sorpreso un giovane all’interno degli spogliatoi, intento a trafugare nei borsoni dei giovani giocatori.

Gli immediati accertamenti dei Carabinieri, giunti sul luogo nel giro di pochissimi minuti, hanno consentito di appurare che l’uomo, oltretutto sottoposto per analoghi reati alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso giornaliero di assentarsi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dalla propria abitazione, nonché’ munito di braccialetto elettronico, approfittando della momentanea assenza dei giocatori, si era introdotto negli spogliatoi, tentando di asportare un telefono cellulare, alcune cuffiette wireless e dei soldi in contanti, venendo interrotto dall’arrivo del richiedente l’intervento.

Pertanto, viste le tempistiche ed il rinvenimento della refurtiva, interamente restituita agli aventi diritto, per quanto l’uomo avesse tentato di disfarsene gettandola in un bidone dei rifiuti, tenuto conto degli inequivocabili elementi indiziari acquisiti a suo carico, lo stesso veniva dichiarato in stato di arresto e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 c.p.p. e contestualmente riaccompagnato presso la propria abitazione dove proseguirà l’espiazione della misura cautelare cui trovasi sottoposto.